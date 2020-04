Real Madrid plant französischen Doppelschlag auf dem Transfermarkt

via

via Sky Sport Austria

Laut einem Bericht der französischen Sportzeitung “L´Équipe” möchte Real-Trainer Zinedine Zidane in diesem Sommer zwei Franzosen in die spanische Hauptstadt locken. Ein Angebot für Superstar Kylian Mbappé ist in der nächsten Transferperiode wohl noch nicht geplant.

Stattdessen hat Zidane im kommenden Sommer vielmehr Interesse an der Verpflichtung von Manchester Uniteds Paul Pogba und dem großen Talent Eduardo Camavinga von Stade Rennes.

Die besten Chancen werden den “Königlichen” bei Pogba eingeräumt, dessen Vertrag offiziell nur noch bis Juni 2021 läuft.

Allerdings hätte United die Option, das Arbeitspapier des einst teuersten Spielers der Welt um ein weiteres Jahr zu verlängern. Pogbas aktueller Marktwert liegt laut “transfermarkt.at” momentan bei 80 Millionen Euro.

Toptalent Camavinga heiß begehrt

Beim hochveranlagten Camavinga muss sich Real im Kampf um eine Verpflichtung schon gegen deutlich größere Konkurrenz durchsetzen. Manchester City, der FC Barcelona oder auch Borussia Dortmund sollen bereits ihr Interesse am erst 17-jährigen defensiven Mittelfeldspieler hinterlegt haben.

Der mit einem Martkwert von 37,5 Millionen Euro wertvollste U18-Profi der Welt würde Stade Rennes wohl eine Ablöse zwischen 60 und Millionen Euro in die Kassen spülen.

Allerdings besteht für Camavinga auch die Option auf ein weiteres Jahr in Rennes. Schließlich steht der Klub in der Liga momentan auf Platz drei und besitzt sehr gute Chancen auf die Champions-League-Qualifikation.

Außerdem könnte es einem derart jungen Profi nicht schaden, noch ein weiteres Jahr in der Ligue 1 zu spielen. In Madrid müsste sich Camavinga im Mittelfeld hinter Kroos, Casemiro und Valverde wohl erst einmal hinten anstellen und käme auf wenig Spielzeit.

Mbappé soll 2021 kommen

In Sachen Kylian Mbappé vermutet die “L´Équipe”, dass sich Real die Dienste des Wunschspielers von Trainer Zidane erst 2021 sichern will.

Dann würde Mbappés Vertrag nämlich nur noch ein Jahr laufen (bis 2022) und ein Wechsel würde für PSG die letzte Chance darstellen, noch eine gewaltige Ablöse für den französischen Weltmeister von 2018 zu kassieren.

