Real Madrid und Al-Hilal starten mit Remis in Salzburg-Gruppe

Real Madrid ist im Auftaktspiel der Salzburg-Gruppe bei der Klub-WM nicht über ein Remis hinausgekommen. Der Rekord-Europacupsieger trennte sich am Mittwoch in Miami ohne ÖFB-Star David Alaba vom saudi-arabischen Spitzenclub Al Hilal 1:1 (1:1). Al Hilal ist Salzburgs zweiter Gegner beim Turnier in den USA, zum Abschluss der Gruppenphase wartet auf Österreichs Vizemeister Real.

Alaba hat die Reise nach Nordamerika nach seiner Meniskus-OP Ende April mitgemacht, stand im ersten Pflichtspiel unter Reals Neo-Trainer Xabi Alonso aber ebenso wie Antonio Rüdiger noch nicht im Kader. Das Innenverteidiger-Duo bildeten Raul Asencio und Zugang Dean Huijsen. Die Madrilenen gingen nach einem Gegenstoß und Querpass von Rodrygo durch Gonzalo Garcia in Führung (34.). Al Hilal belohnte sich für eine starke Vorstellung aber durch einen Elfmeter von Ruben Neves (41.). Asencio hatte Marcos Leonardo zu Fall gebracht.

Real vergibt Strafstoß im Finish

Der vom früheren Inter-Mailand-Trainer Simone Inzaghi betreute Außenseiter war ambitioniert und fand einige Chancen vor, in Führung zu gehen. Real hatte mit Fortdauer des Spiels zwar mehr Ballbesitz, wirklich in Schwung kam die Offensivmaschinerie in Abwesenheit des erkrankten Superstars Kylian Mbappe aber nicht. Vor allem Vinicius Jr. tat sich schwer.

Im Finish schien die Partie dennoch für Real zu kippen, weil Al Hilals Mohammed Al Qahtani im Strafraum Fran Garcia mit dem Arm ins Gesicht geschlagen hatte. Federico Valverde scheiterte in der 92. Minute per Strafstoß aber an Marokkos Nationaltorhüter Bono, der schon bei der WM 2022 im Achtelfinale gegen Spanien zum Elfmeterheld avanciert war. Real steht im zweiten Gruppenspiel gegen Pachuca nun bereits unter Druck, um zum Abschluss gegen Salzburg nicht zum Siegen verdammt zu sein. Nur die zwei Topteams jeder Gruppe ziehen ins Achtelfinale ein.

