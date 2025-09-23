Real mit Alonso weiter ohne Punktverlust

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat seine makellose Saisonbilanz weiter ausgebaut und den sechsten Sieg im sechsten Spiel gefeiert.

Die Mannschaft des früheren Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso gewann bei Aufsteiger UD Levante dank seines Star-Duos Vinicius Junior und Kylian Mbappé souverän mit 4:1 (2:0), als einziges Team in La Liga mussten die Königlichen noch keinen einzigen Punktverlust hinnehmen.

Am Dienstagabend sorgte zunächst Vinicius für Wirbel auf dem Feld. Der brasilianische Stürmerstar besorgte mit einem Traumtor die Führung (28.), wenig später bediente er Franco Mastantuono (38.). Im Anschluss gab sich Levante zwar nicht auf und erzielte durch Etta Eyong den zwischenzeitlichen Anschluss (54.), Mbappé sorgte dann aber in nur zwei Minuten erneut für klare Verhältnisse (64., Foulelfmeter/66.). ÖFB-Kapitän David Alaba wurde in der 82. Minute eingewechselt.

Alonso, seit Sommer Trainer in der spanischen Hauptstadt, kann sich so weiter über den perfekten Saisonstart freuen: Auch beim Auftakt in der Champions League vor einer Woche hatte sein Team gewonnen.

(SID)/Bild: Imago