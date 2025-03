Real mit leichtem Vorteil ins Rückspiel gegen Atletico

Mit David Alaba in der Zuschauerrolle hat Real im Madrider Derby des Champions-League -Achtelfinales vorgelegt. Beim 2:1-Heimsieg gegen Atletico ließen die zuletzt strauchelnden Königlichen einen höheren Erfolg liegen, dem Stadtrivalen bietet sich in einer Woche die Chance zur Wende. Mit dem Viertelfinale planen dürfen die Premier-League-Vertreter Aston Villa und Arsenal. Die Gunners aus London boten eine 7:1-Gala in Eindhoven. Dortmund muss nach dem 1:1 gegen Lille bangen.

Arsenal schreibt Geschichte

Reals Matchwinner im Derbi madrileño war der für Marokko spielende Brahim Diaz. Nach Toren von Rodrygo bzw. Julian Alvarez in der ersten Halbzeit tanzte der 25-Jährige in der 55. Minute erfolgreich durch Atleticos Strafraum. Real zeigte insgesamt eine Reaktion auf den Dämpfer am vergangenen Wochenende, als der Rekordmeister in der heimischen Meisterschaft bei Betis 1:2 verlor und hinter Atletico auf den dritten Tabellenplatz zurückfiel. Alaba saß im Unterschied zur Partie in Sevilla auf der Bank, Antonio Rüdiger und Raul Asencio verteidigten im Zentrum. Der Wiener war gegen Betis leicht angeschlagen vorzeitig vom Feld gegangen.Der Gegner im Viertelfinale steht praktisch fest. Dass die formschwache PSV Eindhoven nach dem Debakel gegen Arsenal noch einmal zurückkommt, darf ausgeschlossen werden. „Das hat weh getan. War demütigend“, sagte PSV-Cheftrainer Peter Bosz. Sein Team traf zunächst die Latte, ehe Arsenal loslegte. Die im Titelrennen der Premier League deutlich hinter Liverpool liegenden Nordlondoner spielten sich in einen Rausch. Kurz nach der Pause stand es bereits 5:1 für die von Doppeltorschütze Martin Ödegaard angeführte Elf von Mikel Arteta.

„Es war eine beeindruckende Vorstellung, ein unglaubliches Ergebnis“, erklärte der Spanier nach Arsenals höchstem Auswärtssieg in der Champions League überhaupt. „Es ist schön, davon ein Teil zu sein. Aber als Mannschaft wollen wir viele Dinge erreichen, die viel wichtiger sind“, meinte Arteta zur Rekordmarke. „Von der Torflaute in den siebenten Himmel“, titelten die „Times“. In englischen Medien wurde gemutmaßt, dass sich Arsenal auf der Jagd nach einem großen Titel in dieser Saison auf die Champions League konzentrieren könnte.

Aston Villa ist nach dem 3:1-Erfolg in Brügge ebenfalls am Sprung ins Viertelfinale. Für Dortmund ist der Weg dorthin noch ein schwierigerer. Der BVB verpasste im Heimspiel gegen Lille nach der Führung durch Karim Adeyemi eine bessere Ausgangslage. Die Nordfranzosen mit Ethan Mbappe, dem 18-jährigen Bruder von Weltstar Kylian Mbappe, bestraften passive Hausherren in der zweiten Halbzeit mit dem Ausgleich.

Sabitzer und der BVB enttäuschen