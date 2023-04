Real offenbar heiß auf Bayern-Schreck

via

via Sky Sport Austria

Real Madrid hat offenbar Interesse an Samuel Chukwueze vom FC Villarreal. Der 23-jährige Flügelflitzer soll laut Berichten der spanischen Zeitung Marca für rund 50 Millionen Euro nach Madrid gelotst werden.

Chukwueze schoss beim Spiel gegen Real Madrid am vergangenen Wochenende den 3:2 Siegtreffer für Villarreal, auch in München ist der Nigerianer noch bekannt: Beim Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League der letzten Saison schoss er die Bayern mit seinem 1:1-Ausgleichstreffer aus dem Wettbewerb.

Chukwueze besitzt bei Villarreal noch einen Vertrag bis 2024 und soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro besitzen. Weil sein Vertrag im kommenden Jahr ausläuft könnte er den Verein wohl für eine deutlich niedrigere Summe verlassen.

(skysport.de) / Bild: Imago