Real-Sieg sorgt für Titel-Showdown im Classico

Der FC Barcelona muss auf seinen neuerlichen Titel in der spanischen Fußball-Liga noch warten. Erzrivale Real Madrid hielt seine rechnerische Chance am Sonntag durch ein 2:0 (1:0) bei Espanyol Barcelona am Leben.

Beide Tore erzielte Vinicius Jr. (55., 66.), David Alaba saß auf der Bank. Barcelona hatte am Samstag in Osasuna 2:1 gewonnen und führt vor den vier letzten Runden elf Punkte vor Real. Kommenden Sonntag treffen die zwei Topteams im Camp Nou im Clasico aufeinander.

Elche & Affengruber kassieren Rückschlag

ÖFB-Teamkicker David Affengruber kassierte mit Elche im Kampf um den Klassenerhalt auswärts gegen Celta Vigo eine Niederlage. Der Innenverteidiger wurde beim 1:3 (0:2) in der 58. Minute ausgewechselt. Elche ging nach drei Siegen erstmals wieder als Verlierer vom Platz und befindet sich mitten im Abstiegskampf, in den aber auch noch etliche andere Teams verwickelt sind.