Stürmerstar Karim Benzema fehlt am Samstagabend (21.00 Uhr) im Heimspiel seines Clubs Real Madrid gegen den FC Sevilla.

Nach Angaben des La-Liga-Tabellenführers laboriert der Franzose an muskulären Problemen im linken Bein. Der 34-jährige Teamkollege von David Alaba war am Montag als erster französischer Spieler seit Zinedine Zidane (1998) mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet worden. Benzema hat in dieser Saison sechs Tore in elf Pflichtspielen für Real erzielt.

(APA)/Bild: Imago