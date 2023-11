Real-Star fällt lange aus

Real Madrid muss lange auf Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga (21) verzichten. Der Franzose hat sich einen Außenbandriss im rechten Knie zugezogen, wie der Tabellenzweite der spanischen La Liga am Freitag bekannt gab. Camavinga, der seinen Vertrag bei den Königlichen unlängst bis 2029 verlängert hatte, fällt damit acht bis zehn Wochen aus.

Die Verletzung zog sich Camavinga am Mittwoch im Training bei der französischen Nationalmannschaft zu. Die Equipe Tricolore, die sich bereits für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert hat, spielt am Samstag in Nizza gegen Gibraltar (20.45 Uhr) und tritt am Dienstag noch in Griechenland an.

(SID) / Bild: Imago