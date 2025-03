Real-Trainer Ancelotti hofft auf Niederlage als „Weckruf“

Titelverteidiger Real Madrid mit ÖFB-Star David Alaba ist in der spanischen Fußball-Liga ins Hintertreffen geraten. Trainer Carlo Ancelotti bezeichnete die 1:2-Niederlage bei Betis Sevilla am Samstag als „schweren Schlag“. Eine ähnliche Leistung am Dienstag (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den Stadtrivalen Atletico könnte schwerwiegende Folgen haben. „Ich hoffe, dass das ein Weckruf war“, betonte Ancelotti.

Vor allem das Abwehrduo Antonio Rüdiger und Alaba erhielt nach dem Auftritt in Andalusien in spanischen Medien schwache Kritiken. „Es hat zuletzt so ausgesehen, dass wir organisierter und kompakter waren“, meinte Ancelotti. „Diesmal haben wir das nicht geschafft.“ Alaba, der zum zweiten Mal nach seiner jüngsten Adduktorenverletzung in der Startformation stand, wurde in der 59. Minute ausgewechselt. Rüdiger, selbst gerade erst von einer Muskelblessur zurück, hatte kurz zuvor das letztlich entscheidende Elfmeterfoul begangen.

Die Paarung gilt, sofern fit, in Madrid aber weiterhin als Wunschkonstellation in der Innenverteidigung. Lokale Medien berichteten zuletzt wiederholt vom Interesse der Königlichen an Arsenals William Saliba. Vor allem Stürmerstar Kylian Mbappe soll sich für seinen französischen Landsmann aussprechen. Saliba soll laut jüngsten Berichten aber frühestens im Sommer 2026 ein Thema sein – wenn die aktuellen Verträge von Alaba und Rüdiger auslaufen.

(APA)/Beitragsbild: Imago