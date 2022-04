Real will Hazard offenbar verleihen

via

via Sky Sport Austria

Laut AS hat Real Madrid konkrete Pläne, Eden Hazard im Sommer zu verleihen. Um am Gehalt des Belgiers zu sparen, schwebe den Verantwortlichen der Madrilenen wohl ein Geschäft im Stile der Tottenham-Leihe von Gareth Bale 2020/21 vor. Es heißt, eine Leihgebühr fordere Real nicht.

Der Flügelspieler konnte sich seit seinem Wechsel vom FC Chelsea nach Madrid in der spanischen Hauptstadt nicht durchsetzen. Hazard kommt in der laufenden La Liga-Saison auf 17 Einsätze, in denen er nur eine Torvorlage gab. Einen Treffer erzielte er noch nicht.

Auch die anstehende Winter-WM übt Druck auf den belgischen Nationalspieler aus, sich einen Klub zu suchen, bei dem er mehr Spielzeit bekommt.

Bild: Imago