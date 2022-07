Rechte-Verlängerung: Wimbledon auch zukünftig bei Sky in Österreich live und exklusiv

Es ist das Tennishighlight des Jahres! Aktuell duellieren sich die besten Tennisspieler:innen auf dem heiligen Rasen von Wimbledon – zu sehen live bei Sky. Das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt ist auch in Zukunft bei Sky zu Hause. Sky und der All England Lawn Tennis Club, Wimbledon, haben sich auf eine Verlängerung der Partnerschaft geeinigt.

Damit wird Sky in Österreich, Deutschland und der Schweiz auch in Zukunft live vom Grand-Slam-Turnier in Wimbledon berichten – in Österreich und Deutschland zudem exklusiv. Zusätzlich zu den exklusiven Live-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel beinhaltet die neue Vereinbarung auch die Verbreitung via IPTV, Web und Mobile. Sky Kund:innen haben somit die Möglichkeit, den Auftritt der Tenniselite neben der linearen TV-Übertragung zusätzlich über den mobilen Streamingservice Sky Go live zu genießen, egal ob zuhause oder unterwegs. Zudem können Tennisfans das gesamte Turnier über den Streamingdienst Sky X auch ohne lange Vertragsbindung live miterleben.

Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: „Mit Wimbledon übertragen wir auch zukünftig das traditionsreichste Tennisturnier der Welt exklusiv im deutschsprachigen Fernsehen und bieten unseren Kund:innen weiterhin feinstes Rasentennis vom Tennis-Highlight des Jahres. Darüber hinaus wird auf dem neuen 24-Stunden-Themensender Sky Sport Tennis dem Fan alles geboten, was das Tennisherz begehrt. So bleibt Sky mit der ATP World Tour Serie und Wimbledon die Heimat des Tennissports.“

Sky berichtet auch in diesem Jahr in der Zeit vom 27. Juni bis zum 10. Juli auf fünf Sendern insgesamt über 350 Stunden live und exklusiv vom Höhepunkt des Tennisjahres. Zudem begleitet Sky Sport News umfassend die beiden Turnierwochen, in denen es am Ende eines jedes Turniertages die Highlights in „Wimbledon Kompakt“ zu sehen gibt. Täglich um 22:30 Uhr werden die Highlights des zurückliegenden Tages, Analysen und die Stimmen der Spielerinnen und Spieler präsentiert.

Bild: DPA