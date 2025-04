Red-Bull-Abschied? Sky-Experte nennt neue Verstappen-Option

Ralf Schumacher äußert sich zu Max Verstappens Zukunft. Der 49-Jährige findet ein Team neben Mercedes und Aston Martin besonders interessant für den Niederländer.

Neben Mercedes und Aston Martin wird auch überraschend ein weiteres Team von Ralf Schumacher in Betracht gezogen für einen möglichen Verstappen-Wechsel. „Wer auch eine Rolle spielt: Alpine, weil Flavio Briatore hat ab nächstem Jahr einen Mercedes-Motor im Heck und das Auto, siehe [Pierre] Gasly am Wochenende, kann nicht so schlecht sein“, sagt Schumacher bei Sky im Formel 1 Podcast Backstage Boxengasse vor dem GP in Saudi Arabien (ab 18. April um 15:30 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X).