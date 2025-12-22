Red-Bull-Boss erklärt Horner-Aus und kontert Marko

20 Jahre lang haben Christian Horner und Dr. Helmut Marko die Geschicke des Red-Bull-Rennstalls geleitet. Im Sommer kam die Entlassung von Teamchef Horner, ehe dann Dr. Marko nach der Saison seinen Rücktritt erklärte.

Kurz darauf schoss der Österreicher dann gegen seinen ehemaligen Kollegen. Er warf Horner unter anderem „schmutzige Spielchen“ vor.

Jetzt hat sich Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff zu Wort gemeldet: „Ich stimme Helmuts Aussagen nicht zu“, sagte der CEO in einem Interview mit De Telegraaf und fügte hinzu: „Ja, es ist logisch, dass sich Dinge in einer Organisation ändern. Vielleicht hat sich auch Dr. Marko im Laufe der Jahre verändert. Ich denke, es ist ganz normal, dass nicht alles mehr so ist wie vor fünf Jahren. Christian und Helmut haben seit den Anfängen im Jahr 2005 viele Jahre lang hervorragend zusammengearbeitet. Wir sprechen also von mehr als 20 Jahren.“

„Zeit für eine Veränderung“