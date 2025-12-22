Red-Bull-Boss erklärt Horner-Aus und kontert Marko
In der Chefetage von Red Bull gab es dieses Jahr viele Veränderungen. Nun hat CEO Oliver Mintzlaff das Aus von Christian Horner erklärt und auf die Äußerungen von Dr. Helmut Marko reagiert.
20 Jahre lang haben Christian Horner und Dr. Helmut Marko die Geschicke des Red-Bull-Rennstalls geleitet. Im Sommer kam die Entlassung von Teamchef Horner, ehe dann Dr. Marko nach der Saison seinen Rücktritt erklärte.
Kurz darauf schoss der Österreicher dann gegen seinen ehemaligen Kollegen. Er warf Horner unter anderem „schmutzige Spielchen“ vor.
Jetzt hat sich Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff zu Wort gemeldet: „Ich stimme Helmuts Aussagen nicht zu“, sagte der CEO in einem Interview mit De Telegraaf und fügte hinzu: „Ja, es ist logisch, dass sich Dinge in einer Organisation ändern. Vielleicht hat sich auch Dr. Marko im Laufe der Jahre verändert. Ich denke, es ist ganz normal, dass nicht alles mehr so ist wie vor fünf Jahren. Christian und Helmut haben seit den Anfängen im Jahr 2005 viele Jahre lang hervorragend zusammengearbeitet. Wir sprechen also von mehr als 20 Jahren.“
„Zeit für eine Veränderung“
Horner wurde im Sommer beim österreichischen Rennstall entlassen, da Red Bull in der Fahrer- und Teamwertung weit hinter McLaren zurücklag. „Ich kann nichts Negatives über Christian sagen. Ganz einfach, weil er für Red Bull sehr viel bedeutet hat. Aber es kommt immer der Moment, in dem es nicht gut läuft, und dann muss man als Unternehmen eine Entscheidung treffen. Gibt man jemandem mehr Zeit oder ist es Zeit für einen neuen Chef? Wir fanden, es war Zeit für eine Veränderung“, sagte Mintzlaff weiter. Der 50-Jährige steht „zu hundert Prozent hinter dieser Maßnahme, weil wir wussten, dass wir etwas tun müssen.“
Für Horner übernahm der Franzose Laurent Mekies. Unter seiner Leitung als Teamchef legte Max Verstappen eine unglaubliche Aufholjagd hin. Am Ende fehlten dem Niederländer nur zwei Punkte für seinen fünften WM-Titel.
(Red.)
Bild: Imago