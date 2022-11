FP3: Perez fährt Bestzeit vor Verstappen

via

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel hat das mutmaßlich letzte freie Training seiner schillernden Formel-1-Karriere im Mittelfeld abgeschlossen. Der Heppenheimer, der am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) seinen 299. und letzten Grand Prix bestreitet, belegte in Abu Dhabi den neunten Platz mit einer guten Sekunde Rückstand auf die Spitze. Mick Schumacher, der bei Haas 2023 für Nico Hülkenberg sein Cockpit räumen muss, kam auf Rang 18.

Die Bestzeit (1:23,982 Minuten) bei der Generalprobe für das Qualifying um 15.00 Uhr MESZ setzte der Mexikaner Sergio Perez. Der Red-Bull-Pilot kämpft gegen den punktgleichen Ferrari-Pilot Charles Leclerc noch um die Vizeweltmeisterschaft, der Monegasse kam auf Rang sieben.

Wegen der geringen Aussagekraft – der Kampf um die Startplätze und auch das Rennen beginnen bei einsetzender Dunkelheit und niedrigeren Temperaturen – hielten sich viele Fahrer in der Mittagshitze zurück.

Um das Sportliche geht es für den 35-jährigen Vettel am Ort seines ersten Titelgewinns im Jahr 2010 nur noch am Rande. Der WM-Elfte kann realistisch nicht auf seinen ersten Podestplatz des Jahres hoffen. „Ich glaube, es kommen noch ein paar emotionale Momente an diesem Wochenende“, sagte Vettel, dem zahlreiche Kollegen mit Worten und Gesten huldigten.

Der 53-malige Grand-Prix-Sieger selbst lud für Samstagabend das gesamte Fahrerlager ein, mit ihm eine letzte Runde auf der Strecke zu laufen und ein XXL-Gruppenfoto aufzunehmen.

