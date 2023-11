Red-Bull-Gerüchte: Hamilton widerspricht Horner

Wollte Lewis Hamilton wirklich seine Chancen auf einen Red-Bull-Wechsel ausloten? Oder bat der Brauserennstall um ein Treffen mit dem Rekordchampion? Das größte Tuschelthema im Fahrerlager von Abu Dhabi hat jedenfalls nichts mit dem Saisonfinale der Formel 1 am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) zu tun.

„Ich verstehe wirklich nicht, was Christian damit meint“, sagte Hamilton beim britischen Sender Sky darauf angesprochen, dass Red-Bull-Teamchef Christian Horner in der Daily Mail erzählt hatte, Hamiltons Umfeld habe sich bei seinem Team in den vergangenen Jahren „ein paar Mal gemeldet“: „Zuletzt gab es Anfang des Jahres eine Anfrage, ob Interesse bestünde.“ Zu diesem Zeitpunkt lief Hamiltons Vertrag bei Mercedes Ende dieses Jahres aus, im Sommer unterschrieb er dann bis 2025 bei den Silberpfeilen.

„Ich verstehe nicht wirklich, wovon er redet, denn soweit mir bekannt ist, hat niemand aus meinem Team mit ihm gesprochen“, sagte Hamilton und ergänzte, dass er selbst „seit Jahren nicht mehr mit Christian gesprochen“ habe. Allerdings habe sich Horner „Anfang des Jahres bei mir gemeldet, um sich mit mir zu treffen, aber das war’s“, so Hamilton: „Ich habe ihnen nur zu einem erstaunlichen Jahr gratuliert und gesagt: ‚Hoffentlich kann ich in naher Zukunft gegen euch Jungs kämpfen‘.“

Max Verstappen, der sich 2021 mit Hamilton ein hitziges Duell um den WM-Titel geliefert hatte, reagierte betont cool auf die Geschichte. „Es würde mir nichts ausmachen“, sagte der Weltmeister über einen möglichen Teamkollegen Hamilton. Aber weil es ohnehin nicht dazu gekommen ist, mache es auch „keinen Sinn“, ernsthaft darüber nachzudenken.

Hamilton war als Nachfolger von Michael Schumacher zur Saison 2013 von McLaren zu Mercedes gewechselt und hat sechs seiner insgesamt sieben WM-Titel mit dem Silberpfeil gewonnen.

