Red Bull probt Ernstfall: Verstappen-Ersatzfahrer bekommt Einsatz

Nachwuchsrennfahrer Arvid Lindblad wird dank Max Verstappens prall gefülltem Strafpunktekonto offenbar zu seinem Formel-1-Debüt im Rahmen des Grand Prix von Großbritannien in einer Woche kommen.

„Er ist am Montag in Italien einen halben Tag im Auto gesessen, um ihn vorzubereiten. Und er wird auch im Freitag-Training von Silverstone im Auto sitzen“, sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko der Kleinen Zeitung. Der österreichische Rennstall bereitet sich also auf den Ernstfall vor.

Weltmeister Verstappen ist nur einen Strafpunkt von einer Rennsperre entfernt und muss sich beim anstehenden Rennen in Österreich (Sonntag ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X!) hüten. Erstmals belastete Verstappen sein Konto 2024 ausgerechnet in Spielberg bei einer Kollision mit Norris im Kampf um den Sieg. Die beiden Punkte von damals verfallen erst am Montag nach dem Grand Prix.

Marko von Lindblad überzeugt

Von Lindblad, der seit 2021 Teil von Red Bulls Nachwuchsprogramm ist, scheint Marko überzeugt. „Er zeichnet sich durch seine mentale Stärke und sein Selbstvertrauen aus“, sagte er. Der Brite fährt in diesem Jahr in der Formel 2 für Campos Racing und gewann in Jeddah den Sprint sowie in Barcelona zuletzt das Hauptrennen. Lindblad ist ebenfalls am Samstag (14:15 Uhr) und Sonntag (10:00 Uhr/beides live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X!) auf dem Red Bull Ring gefordert. Aktuell belegt er mit 79 Punkten Platz drei in der Gesamtwertung.

