Red Bull Salzburg gibt Sommer-Trainingsfahrplan bekannt

Red Bull Salzburg beginnt Mitte Juni mit der Vorbereitung auf die Saison 2026/27.

Zum Auftakt stehen am 16. Juni Leistungstests auf dem Programm, ehe einen Tag später das erste Mannschaftstraining in Taxham stattfindet. Nach der Entlassung von Trainer Daniel Beichler ist noch unklar, wer den Trainingsstart leiten wird.

Das erste Testspiel bestreiten die Salzburger am 26. Juni gegen den SV Seekirchen. Anfang Juli reist die Mannschaft zudem für ein Trainingslager nach Flachau. Dieses findet von 3. bis 9. Juli statt. Während des Camps sind zwei weitere Testspiele geplant, die Gegner stehen allerdings noch nicht fest.

Mehrere Testspiele im Juli

Auch nach dem Trainingslager setzt Salzburg die Vorbereitung mit weiteren Testpartien fort. Insgesamt sind derzeit fünf Testspiele angesetzt. Die Begegnungen am 4., 9., 15. und 18. Juli sollen jeweils gegen noch nicht bestätigte Gegner stattfinden.

Pflichtspiel-Auftakt Ende Juli

Die neue Saison beginnt für die „Bullen“ am Wochenende vom 24. bis 26. Juli mit der ersten Runde im ÖFB-Cup. Eine Woche später startet Red Bull Salzburg auch in die neue Bundesliga-Saison. Die erste Runde der ADMIRAL Bundesliga wird von 31. Juli bis 2. August ausgetragen.

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Salzburgs Sommerfahrplan 2026 im Überblick

Juni: Leistungstests

Juni: Trainingsstart in Taxham

Juni: Testspiel gegen SV Seekirchen

bis 9. Juli: Trainingslager in Flachau

Juli: Testspiel

Juli: Testspiel

Juli: Testspiel

Juli: Testspiel

bis 26. Juli: 1. Runde ÖFB Cup

Juli bis 2. August: Bundesliga-Auftakt



(Red.)

Bild: GEPA