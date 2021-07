via

via Sky Sport Austria

Red Bull Salzburg hat die neuen Trikots für die Saison 2021/2022 in der ADMIRAL Bundesliga präsentiert.

Das Heimtrikot der “Bullen” ist fast komplett in rot gehalten, auswärts wird der Serienmeister in der kommenden Spielzeit in dunkelblau auflauen.

Die neuen Trikots können sich die Fans schon jetzt im Onlineshop oder im Fanshop in der Red Bull Arena sichern.

Bild: GEPA