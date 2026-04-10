Red Bull Salzburg vs. LASK HEUTE live auf Sky Sport Austria

Das Verfolgerduell RB Salzburg gegen LASK Linz am Freitag ab 19 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 (mit Sky X das Spiel live streamen)

Der Experte am Freitag: Marc Janko

Wien, 10. April 2026 – Die ADMIRAL Bundesliga geht in die 26. Runde und startet heute mit dem Spitzenspiel RB Salzburg gegen LASK Linz. Beide Teams stehen bei 22 Punkten und haben somit vier Zähler Rückstand auf den ersten Platz. Im Rennen um die Meisterkrone ist also ein Sieg für beide Mannschaften Pflicht. Die Bullen konnten am vergangenen Spieltag nach fünf Pflichtspielen ohne Sieg in Hartberg endlich wieder drei Zähler einfahren. Und auch die Oberösterreicher holten sich letztes Wochenende mit einem fulminanten 4:1-Erfolg über Austria Wien den ersten Sieg in der Meistergruppe. Wer kann sich durchsetzen und dem Spitzenreiter aus Graz auf den Fersen bleiben? Die Antwort gibt es live und exklusiv bei Sky Sport Austria 1.

Die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 10. April 2026

19:00 Uhr

FC Red Bull Salzburg – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Experte: Marc Janko

Beitragsbild: GEPA