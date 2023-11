Red-Bull-Teamchef Horner verrät: Vater von Hamilton stellte Kontakt her

Red-Bull-Teamchef Christian Horner hat am Freitag Lewis Hamiltons Vater Anthony als die Person genannt, die ihn zu Beginn der Saison wegen eines möglichen Wechsels des Formel-1-Rekordweltmeisters zu Red Bull kontaktiert haben soll.

Der Brite fügte hinzu, dass es keine ernsthaften Gespräche gegeben habe und auf jeden Fall kein Platz neben dem dreifachen Champion Max Verstappen zur Verfügung stehe.

Hamilton zu Red Bull? – Marko: “Umfeld von Hamilton hat uns kontaktiert“

Hamilton hatte am Donnerstag bestritten, dass irgendjemand aus seinem Team sich an Horner gewandt habe. Dieser hatte zuvor mit Äußerungen in der Zeitung Daily Mail für Aufsehen gesorgt, wonach der Mercedes-Pilot vor der Unterzeichnung eines neuen Vertrags Gespräche mit anderen geführt habe. Am Freitag sagte Horner dem Fernsehsender Sky Sports, dass der Kontakt von Anthony Hamilton hergestellt wurde, der eine SMS geschickt habe.

„Ich weiß nicht, welche Rolle Anthony in Lewis‘ Setup oder Management spielt, er wird irgendeine Form von Beziehung haben“, sagte Horner und fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass er sich erkundigt hat, um zu kommen und selbst zu fahren.“ Er kenne Anthony Hamilton seit vielen Jahren, „er ist ein guter Kerl und ein stolzer Rennfahrer-Vater“.

