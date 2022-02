Red Bull überrascht mit neuem Namen und Logo

Das Team Red Bull geht mit einem neuen Namen in die Formel-1-Saison 2022.

Das Team heißt künftig Oracle Red Bull Racing. Das gab der Rennstall bei der Präsentation des neuen Autos am Mittwoch bekannt.

„Dass wir Oracle als unseren Hauptpartner zu gewinnen, zeigt das Vertrauen, das wir in ihre Expertise und ihre Fähigkeit haben, einen echten Wettbewerbsvorteil zu bieten“, sagte Teamchef Christian Horner über die neue Partnerschaft.

It’s official @Oracle 🤝 Launching into a new chapter of innovation in #F1 with our title partner 💪

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 9, 2022