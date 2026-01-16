Red Bull zeigt neuen Look für 2026

Flug-Show, Rap-Konzert, Virtual-Reality – mit einer großen Show hat Red Bull als erstes Formel-1-Team die neue Lackierung seiner Boliden für die anstehende Saison 2026 vorgestellt. Unter den Gewölben des ehemaligen Michigan Central Bahnhofs in Detroit enthüllten der entthronte Weltmeister Max Verstappen und sein neuer Teamkollege Isack Hadjar ein deutlich helleres, glänzendes Blau als zuletzt an ihrem „RB22“ für die neue Ära der Königsklasse.

„Alle sind sehr aufgeregt – ich auch“, sagte Verstappen bei der Präsentation über die neue Saison, in der ein komplett überarbeitetes Reglement sowohl für die Autos als auch die Antriebseinheiten gilt: „Es wird eine Weile dauern, sich an das Auto zu gewöhnen, wir müssen verstehen, wie wir die beste Leistung herausholen können, uns damit vertraut machen.“

Die Fans bekamen in Detroit nur die neue Lackierung zu sehen, das neue Auto wird erst bei den Testfahrten in Barcelona (26. bis 30. Januar) zu sehen sein. Auffällig neben dem neuen Blau, das an alte Red-Bull-Boliden aus den 2010er-Jahren erinnert, sind zudem die größeren schwarzen Flächen, die den Wagen insbesondere an Front- und Heckflügel, auf der Oberseite der Nase und dem unteren Bereich des Seitenkastens zieren.

Red Bull sieht sich auf der Überholspur

2026 startet das Team nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Honda (Wechsel zu Aston Martin) mit einem von Red Bull Powertrains in enger Kooperation mit Ford entwickelten eigenen Motor in eine neue Formel-1-Ära. Der für die Motorenentwicklung zuständige Ben Hodgkinson äußerte sich zuversichtlich. „Ich denke, wir sind mit einem Rückstand gestartet, aber ich glaube, dass unsere Mitarbeiter und unsere Einrichtungen besser sind als die aller anderen“, sagte Hodgkinson, der vor vier Jahren als Top-Ingenieur von Mercedes abgeworben worden war.

Gerüchten zufolge könnten sich Red Bull und Mercedes auch eines Motorentricks in den neuen Vorschriften bedienen. Konkret geht es um das für 2026 festgelegte maximale Verdichtungsverhältnis von 16:1. Die FIA misst diesen Wert jedoch statisch bei Umgebungstemperatur. Mercedes – und wohl auch Red Bull – sollen einen Weg gefunden haben, durch thermische Ausdehnung bestimmter Bauteile im heißen Rennbetrieb effektiv wieder Werte von bis zu 18:1 zu erreichen. Das würde einen Performance-Vorteil auf der Strecke ergeben.

Laut Hodgkinson sind die Vorschriften dazu eindeutig. Jeder Ingenieur, der die thermische Ausdehnung nicht verstehe, habe in der Formel 1 nichts zu suchen. „Es gibt eine Liste mit den Dingen, die man tun darf. Ich verstehe also nicht wirklich, warum sich alle so darüber aufregen“, sagte er.

Nach weiteren Testfahrten in Bahrain beginnt am 8. März in Australien die Jagd nach dem WM-Titel des neuen Champions Lando Norris, als Favorit sieht sich Red Bull zunächst nicht. „Ich denke, es wäre einfach naiv von uns zu glauben, dass wir unseren Motor von Grund auf neu entwickeln können und von Anfang an wettbewerbsfähiger sein können als Leute, die das seit 95 Jahren machen“, sagte Teamchef Laurent Mekies.

Auch das „Juniorteam“ von Red Bull, Visa Cash App Racing Bulls, hat bereits ihre Lackierung für die diesjährige Saison vorgestellt. Wie bereits 2025 geht das Team in einem weißen „RB-Look“ an den Start.

