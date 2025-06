„Red Bulls desaströses Wochenende“: Die Pressestimmen zum Spielberg-GP

McLaren hat nach einem durchwachsenen Wochenende in Kanada eindrucksvoll zurückgeschlagen und in Spielberg eine neue Form der Überlegenheit in dieser Formel-1-Saison gezeigt. Lando Norris feierte am Sonntag einen klaren Sieg vor Teamkollege Oscar Piastri – das Papaya-Duo ließ der Konkurrenz keine Chance.

So reagiert die internationale Presse auf den dominanten McLaren-Auftritt in der Steiermark.

DEUTSCHLAND

Bild: „Max Verstappen erlebt beim Großen Preis von Österreich einen Arbeitstag zum Vergessen. Der Red-Bull-Weltmeister scheidet bereits in der dritten Kurve aus – weil Mercedes-Pilot Kimi Antonelli ihn abräumt.“

Die Welt: „Was für ein Debakel beim Heimspiel von Red Bull in Österreich. Max Verstappen scheidet nach einem unverschuldeten Crash schon in der ersten Runde aus. Red Bull schreibt den Titel schon ab. McLaren feiert einen nie gefährdeten Doppelerfolg.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Die Reifen leiden, die Nerven sowieso: McLaren-Pilot Lando Norris triumphiert beim Grand Prix von Österreich vor Teamkollege Oscar Piastri. Weltmeister Max Verstappen scheidet früh nach einer Karambolage aus.“

Münchner Merkur: „Mit eigenen Augen musste die Red-Bull-Führungsetage frustriert das wohl bevorstehende Ende einer Formel-1-Ära mitverfolgen. Das Blitz-Aus von Max Verstappen in der Auftaktrunde beim Heimspiel in Spielberg war das vermutlich deutlichste Zeichen, dass der Niederländer die vage Hoffnung auf seinen fünften WM-Titel nacheinander begraben muss.“

Hamburger Abendblatt: „Ein Mittagsschläfchen vor dem Start, dann das Comeback im Titelkampf: Lando Norris hat beim Großen Preis von Österreich nach einer starken Vorstellung triumphiert und sich im WM-Fight mit Oscar Piastri eindrucksvoll zurückgemeldet.“

NIEDERLANDE

Telegraaf: „Bei Red Bull läuft zum Entsetzen von Max Verstappen seit Monaten die gleiche alte Melodie. Dem Weltmeister wird das wöchentlich gespielte Entschuldigungs-Bingo allmählich zu langweilig. Nicht umsonst hat Verstappen bislang nicht gesagt, dass er in der nächsten Saison definitiv für Red Bull fahren wird.“

AD: „Red Bulls schmerzhaftes Wochenende kommt zu einer ungünstigen Zeit. In der Phase, in der das Team Max Verstappen von guten Aussichten für die Zukunft überzeugen muss, läuft in Österreich alles schief. Und Mercedes buhlt wieder um den Weltmeister.“

ENGLAND

The Sun: „Lando Norris gewinnt mit knapper Not, Oscar Piastri jagt ihn vom Start bis ins Ziel. Die beiden McLaren-Piloten fahren auch in Österreich ihre Krallen aus. Red Bulls desaströses Wochenende beim Heimspiel steht symbolisch für den allgemeinen Niedergang des Teams.“

Daily Mail: „Wiedergeburt für Lando Norris und seinen WM-Traum. Beim letzten Mal in Kanada bestätigte ein dummer Unfall seinen angespannten Geisteszustand. Hier fuhr er nun klug, ruhig und sauber. Max Verstappen wurde indes aus dem Rennen geschossen – und aus einem Titelkampf, in dem er sowieso kaum war.“

The Guardian: „Lando Norris benötigte eine überzeugende Fahrt, um seine WM-Ambitionen zu untermauern und lieferte diese eindrucksvoll. Im krassen Gegensatz dazu stand Max Verstappen. Dass er und sein Red-Bull-Team das frühe Aus mit solcher Gelassenheit hinnahmen, deutet darauf hin, dass sie tief im Inneren wissen, dass dies McLarens Zweikampf ist.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Lando Norris schafft die perfekte Reaktion nach der Katastrophe in Kanada. Wenn er so fährt, verdient er den Titel – das Problem ist, dass es ihm an Kontinuität fehlt.“

Corriere dello Sport: „Orange ist die herrschende Farbe in der Formel 1. Nicht umsonst hat der erfolgreiche Manager Luca di Montezemolo McLaren für sein neues Abenteuer im Motorsport-Bereich gewählt. Doch hinter all dem Orange sieht man inzwischen einige rote Spuren, Ferrari gibt seinen Fans Anlass zur Hoffnung.“

Tuttosport: „Antonelli versenkt Verstappen, der auf seine Erfolgsträume für diese Saison verzichten muss.“

Corriere della Sera: „Der Red Bull Ring ist eine Rennbahn, von der McLaren besonders profitiert. Der beste Leclerc der Saison erobert einen Trostpreis, der jedoch dem Team von Maranello Enthusiasmus verleiht.“

La Repubblica: „Das beste Ferrari-Auto der letzten Jahre genügt nicht, um das Rennen zu gewinnen und die tiefe Distanz zu McLaren zu überbrücken: ein Team, das in einer eigenen, unerreichbaren Liga spielt.“

La Stampa: „Verstappen vergisst den Traum von seinem fünften Titel in Serie. Beachtenswert ist die Art, mit der er Antonelli verzeiht.“

SPANIEN

As: „Es gab Kämpfe, Schlachten, Spannungen zwischen den Teamkollegen und Fehler, aber Norris gewann den GP von Österreich und ist damit wieder auf Titeljagd. Damit hat er sieben Punkte auf Piastri gutgemacht, aber die Tatsache, dass er sich von einem ungeschickten Crash in Kanada mit dem besten Wochenende der Saison in Spielberg – Pole, Sieg und Wiedergutmachung – erholt hat, ist viel wertvoller.“

Marca: „Norris dominiert Piastri, Verstappen sagt adiós.“

Sport: „Nach dem Fiasko in Kanada stand das McLaren-Duo wieder auf dem Podium. Es dominierte seine Konkurrenten mit großer Autorität und lieferte sich ein intensives Kopf-an-Kopf-Rennen, das diesmal nicht wie in Montreal in einem Drama endete.“

(APA/SID) Foto: GEPA