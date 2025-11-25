Red Wings verlieren mit Kasper bei New Jersey
Marco Kasper hat mit den Detroit Red Wings in der National Hockey League eine Auswärtsniederlage bei den heimstarken New Jersey Devils kassiert.
Beim 3:4 in Newark am Montag (Ortszeit) blieb der Kärntner ohne Scorerpunkt. Für die Devils war es der achte Erfolg in den bisherigen neun Saison-Auftritten vor heimischer Kulisse. Connor Brown, Timo Meier und Nico Hischier verbuchten bei den Devils je ein Tor und einen Assist.
Mann des Spiels beim 5:1-Heimsieg von Utah Mammoth gegen die Vegas Golden Knights war Logan Cooley. Der 21-Jährige erzielte vier Tore der Hausherren und leistete auch einen Assist.
(APA) / Artikelbild: Imago