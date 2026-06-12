Regeländerung in der englischen Premier League! Schiedsrichter können Spieler für das Ziehen an den Haaren des Gegners künftig verwarnen, statt sie vom Platz zu stellen. Das Ziehen an den Haaren galt bisher als Tätlichkeit. Nun soll es nach Gesprächen mit der „Game Improvement Advisory Group“ in der kommenden Spielzeit nicht mehr mit einer Roten Karte bestraft werden müssen.

„Eine Rote Karte wird gezeigt, wenn es sich um eine klare und bewusste Aktion handelt, einen Gegenspieler mit übermäßiger Kraftanwendung und/oder Brutalität an den Haaren zu ziehen. Eine Gelbe Karte wird gezeigt, wenn die Aktion als ohne übermäßige Kraftanwendung und/oder Brutalität eingestuft wird“, heißt es in einer Erklärung der Premier League.

Drei Vergehen in vergangener Premier-League-Saison

Lisandro Martínez von Manchester United, Michael Keane vom FC Everton und Dan Ballard vom AFC Sunderland sahen in der vergangenen Saison die Rote Karte, weil sie einen Gegenspieler an den Haaren gezogen hatten.

An den Haaren gezogen: Martinez sieht Rot!

United-Trainer Michael Carrick bezeichnete den Platzverweis gegen Martínez, der Leeds-Stürmer Dominic Calvert-Lewin an den Haaren gezogen hatte, als eine der „schlechtesten Entscheidungen“, die er je gesehen habe.

(SID) / Bild: Imago