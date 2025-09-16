In der vergangenen Saison ist die UEFA Champions League erstmals im neuen Format ausgetragen worden. Eine Regelung zwecks Heim- und Auswärtsspiele hat aber für Ärger gesorgt. Das ist für diese Spielzeit angepasst worden.

Wer bekommt das Heimrecht im Rückspiel von Viertelfinale und Halbfinale?

Diese Regelung wurde von der UEFA nun modifiziert. Mannschaften, die nach der Ligaphase auf den Rängen eins bis vier landen, erhalten nun im Viertelfinale Heimrecht im Rückspiel. Die Teams auf den Rängen eins bis zwei im Halbfinale – sofern sie noch dabei sind. Verliert eines der Top-Teams das jeweilige Duell, profitiert die Gewinner-Mannschaft. Das Recht wandert dann entsprechend weiter.