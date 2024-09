Die Fortsetzung des Tennis-Davis-Cup-Duells zwischen Österreich und der Türkei im Bad Waltersdorfer Sportaktivpark verzögert sich aufgrund der Wetterlage.

Ursprünglich sollte der Länderkampf, in dem das ÖTV-Team 2:0 führt, um 9.30 Uhr mit dem Doppel fortgesetzt werden, die nassen Plätze und der starke Wind ließen dies zunächst aber nicht zu. Jedoch herrscht Optimismus. „Grundsätzlich soll es im Laufe des Tages besser werden“, sagte ITF-Oberschiedsrichter Norbert Peick.

„Wenn es tatsächlich heute gar nicht gehen sollte, würden wir es dann morgen früh wieder probieren. Bis Montagabend werden wir hoffentlich ein paar trockene Stellen finden“, erklärte Peick. Österreichs Team steht nach den Einzelsiegen von Jurij Rodionov und Lukas Neumayer vor dem Aufstieg in die Qualifikationsrunde 2025, in der um einen Platz in den Davis-Cup-Finals gespielt wird.

Titelverteidiger Italien erreicht Davis-Cup-Finalturnier

Titelverteidiger Italien hat im Davis Cup vorzeitig sein Ticket für das Finalturnier in Malaga sicher. Beim Vorrundenturnier des Tennis-Mannschaftswettbewerbs in Bologna kam der Gastgeber weiter, da Brasilien am Samstag Belgien schlug (2:1). Italien (2:0 Siege) trifft am Sonntag in der Gruppe A zum Abschluss auf die Niederlande (1:1).

Wie das deutsche Team, das in Zhuhai/China in Gruppe C als Zweiter hinter den USA weitergekommen war, ist auch Argentinien durch. Die Südamerikaner schlugen Finnland in Manchester 3:0. Zuvor hatten sich neben den USA und Deutschland auch Spanien und Australien für das Viertelfinale qualifiziert.

Zwei Plätze sind noch offen, Großbritannien (1:1) muss Kanada (2:0) am Sonntag mit 3:0 schlagen, um sich in der Group D noch durchsetzen zu können. Außerdem haben Brasilien, Belgien (beide 1:2) und die Niederländer noch Chancen.

Das Finalturnier der besten acht Nationen findet vom 19. bis 24. November statt.

(APA/SID).

Beitragsbild: GEPA.