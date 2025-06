Reichert und Frimmel als Spieler des Jahres ausgezeichnet

Johanna Reichert und Sebastian Frimmel sind von einer Expertenjury zu Österreichs Handballern des Jahres gewählt worden.

Die für den Thüringer HC spielende Reichert war in der abgelaufenen Saison mit 246 Toren beste Werferin in der deutschen Frauen-Liga. Der im Männer-Team in Abwesenheit des verletzten Mykola Bilyk als Kapitän agierende Frimmel (Szeged) setzte sich in der Wahl gegen Lukas Hutecek (Lemgo) und Lukas Herburger (Füchse Berlin) durch.

Das bei der WM engagiert gewesene Männer-Nationalteam wurde als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet, Männer-Teamchef Ales Pajovic ist der Trainer des Jahres. Der Slowene schaffte mit der Auswahl noch die Qualifikation für die EM 2026, ehe er sich endgültig nach Deutschland zu Flensburg-Handewitt verabschiedete.

(APA) Foto: GEPA