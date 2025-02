Reinbacher mit Comeback bei Montreals Farmteam in AHL

Österreichs Eishockey-Teamspieler David Reinbacher hat nach langer Verletzungspause sein Comeback gegeben.

Der 20-jährige Verteidiger stand für Laval Rocket, das Farmteam der Montreal Canadiens, am Mittwoch (Ortszeit) in der AHL auf dem Eis. Gegen Manitoba setzte es für Laval eine 4:5-Heimniederlage. Reinbacher hatte sich in einem Testspiel der Canadiens gegen Toronto Ende September eine Knie-Verletzung zugezogen. Seit Ende Jänner steht der Vorarlberger wieder im Training.

Reinbacher, 2023 von den Canadiens an Nummer fünf gedraftet, hatte die vergangene Saison zunächst für den EHC Kloten in der Schweiz gespielt und nach dem Saison-Aus Mitte März bei Laval auf sich aufmerksam gemacht.

(APA) / Bild: Imago