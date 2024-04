Reinbacher nach AHL-Aus für WM verfügabar

Österreichs Eishockey-Nationalteam kann für die WM ab 10. Mai in Tschechien mit weiterer Verstärkung aus Nordamerika rechnen. Nach NHL-Stürmer Marco Rossi steht auch Verteidiger David Reinbacher zur Verfügung. Der 19-jährige Vorarlberger hat mit Laval Rocket das Playoff in der zweitklassigen American Hockey League (AHL) verpasst.

Laval verlor am Freitag beim direkten Konkurrenten Belleville Senators mit 2:3 und hat vor dem letzten Saisonspiel am Samstag keine Chance mehr, einen Aufstiegsplatz zu erreichen. Reinbacher, im vergangenen Jahr von den Montreal Canadiens an Nummer fünf gedraftet, hat in dieser Saison für den EHC Kloten gespielt und ist Mitte März nach dem Saisonende in der Schweizer National League zum Farmteam der Canadiens nach Laval gewechselt. In elf AHL-Spielen kam der Abwehrspieler auf zwei Tore und drei Assists.

Nach Reinbacher und Rossi: Auch Kasper dabei?

Stürmer Marco Kasper ist mit den Grand Rapids Griffins unter den besten drei der Central Division gelandet. Die Griffins haben damit ein Freilos in der ersten AHL-Play-off-Runde und steigen erst im Division-Halbfinale (best of five) ein. Eine WM-Teilnahme geht sich für den 20-jährigen Kärntner nur aus, wenn die Griffins im Halbfinale ausscheiden.

