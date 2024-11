Auf das ÖFB-Team wartet am Donnerstag ein Spiel der besonderen Art. Im Rahmen der Nations-League-Partie gegen Kasachstan gastiert man in der etwa 300 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernten Zwei-Millionen-Stadt Almaty.

Noch nie in seiner 122-jährigen Länderspiel-Geschichte ist die Österreichische Fußball-Nationalmannschaft weiter östlich angetreten. Die Flugzeit von Wien beträgt laut Teamchef Ralf Rangnick sieben Stunden hin und acht retour, der Zeitunterschied vier Stunden.

ÖFB-Team mit knappem Zeitplan nach Kasachstan

Österreichs Auswahl reiste zwar schon zweimal nach Kasachstan, Austragungsort bei den beiden 0:0 war aber sowohl 2011 in der EM-Quali als auch 2012 in der WM-Quali die weiter westlich gelegene Hauptstadt Astana. Das dortige Stadion wird jedoch gerade saniert, weshalb nach Almaty ausgewichen wurde. Erschwerend für die Österreicher kommt hinzu, dass es schon drei Tage später in Wien gegen Slowenien um den Nations-League-Gruppensieg geht. Daher sollen die Strapazen für die Kicker so gering wie möglich gehalten werden.

Die ÖFB-Auswahl absolviert am Mittwochvormittag noch das Abschlusstraining in Wien, um 13.30 Uhr steigt der Abflug per Chartermaschine nach Almaty, wo man planmäßig zehn Minuten vor Mitternacht Ortszeit ankommt. Der Anpfiff erfolgt tags darauf um 20.00 Uhr Ortszeit, unmittelbar danach ist schon der Rückflug angesetzt. Die Landung in Wien ist Freitagfrüh für 4.25 Uhr avisiert. Sollte alles wie vorgesehen laufen, wäre man gerade einmal rund 24 Stunden in Almaty.