Rekord-Comeback! Canucks holen 3-Tore-Rückstand in Schlussminute auf

Die Vancouver Canucks stellten bei ihrem 6:5-Auswärtssieg gegen die Dallas Stars einen NHL-Rekord auf. Die Kanadier sind das erste Team, dem es gelang, einen Drei-Tore-Rückstand in der letzten Minute der regulären Spielzeit aufzuholen.

Die Stars lagen in der 59. Minute – nach einem Doppelschlag kurz davor – scheinbar unaufholbar mit 5:2 in Führung, ehe Aatu Raty und zweimal Pius Suter innerhalb von 53 Sekunden für die Canucks trafen. In der Overtime besorgte Kiefer Sherwood den Siegtreffer, mit dem Vancouver Geschichte schrieb. Mit einer Niederlage nach drei Dritteln hätten die Canucks keine Chance mehr auf die Playoffs gehabt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(APA)