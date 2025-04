Rekordchampion Sokol/Post vor 47. Meistertitel

Den Volleyballerinnen von Sokol/Post fehlt nur noch ein Sieg auf den 47. Meistertitel, es wäre ihr erster seit 2017.

Die Niederösterreicherinnen gewannen im AVL-Finale gegen UVC Graz am Sonntag auswärts 3:1 (-17,19,15,18). Dadurch führen sie in der „best-of-five“-Serie 2:0. Die dritte Partie findet am Mittwoch in der Posthalle statt, die Gastgeberinnen haben seit Anfang November nicht mehr verloren.

Platz drei in der AVL der Männer ging wie im Vorjahr an Aich/Dob. Die Kärntner besiegten UVC Graz auswärts 3:1 (-12,24,19,23) und entschieden die Serie (best of three) vorzeitig für sich.

