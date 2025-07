Rekordeinkauf: Münster holt Ex-GAK-Verteidiger Tikvic

Der deutsche Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat sich mit dem kroatischen U21-Nationalspieler Antonio Tikvic verstärkt. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

Der 1,98 m große Innenverteidiger ist der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte der Preußen, für den laut Medienberichten um die 700.000 Euro an den englischen Zweitligisten FC Watford überwiesen wurden. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

„Er ist ein Spieler, der viel Emotionalität auf den Platz bringt und eine Mannschaft mitreißen kann“, sagte Sport-Geschäftsführer Ole Kittner. Der 21-jährige Tikvic hat „richtig Bock, wieder in Deutschland Fußball zu spielen und gemeinsam mit der Mannschaft in der 2. Bundesliga zu zeigen, was wir draufhaben“.

Der gebürtige Hamburger lief in der vergangenen Rückrunde leihweise für den Grazer AK auf, nachdem er in der Hinserie in Watford nur auf drei Einsätze kam. In der Saison 2022/23 spielte Tikvic bei Bayern München II, ehe er zu Udinese Calcio wechselte.

(SID)/Bild: GEPA