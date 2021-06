Italien stürmt als Gruppensieger ins Achtelfinale – auch Wales weiter – Schweiz darf hoffen

Italien hat als makelloser Gruppensieger das Achtelfinale der Fußball-EM erreicht. Die Squadra Azzurra, deren Aufstieg schon vor Anpfiff festgestanden war, setzte sich im finalen, dritten Spiel von Gruppe A am Sonntag gegen Wales im Rom mit 1:0 (1:0) durch und schloss den Pool mit neun Punkten ab. Wales wurde mit vier Zählern vor den punktegleichen Schweizern Zweiter.

Die Schweiz gewann das Parallelspiel gegen die Türkei in Baku zwar mit 3:1 (2:0), konnte Wales aufgrund der schlechteren Tordifferenz aber nicht mehr abfangen. Nun müssen die Eidgenossen hoffen, als einer der vier besten Gruppendritten den Aufstieg zu schaffen. Die Türkei beendete das Turnier ohne Punkt.

Italien ist damit ein möglicher Achtelfinalgegner der Österreicher. Dafür muss Rot-Weiß-Rot die Gruppe C auf Platz zwei beenden und also am Montag in Bukarest die Ukraine besiegen.