Rekordmeister Montreal auf Kurs

Die Montreal Canadiens liegen nach dem nächsten deutlichen Sieg in den Playoffs der NHL wieder auf Kurs – und halten im Rennen um den Stanley Cup weiter die Hoffnungen der kanadischen Eishockey-Fans hoch.

Der Rekordmeister gewann Spiel drei der zweiten Runde gegen die Buffalo Sabres mit 6:2 und ging in der Best-of-seven-Serie mit 2:1 in Führung.

Nach einer 2:4-Niederlage zum Auftakt der Serie hatten die Canadiens bereits das zweite Spiel mit 5:1 gewonnen. Montreal ist das letzte kanadische Team in den Playoffs, die Ottawa Senators und die Edmonton Oilers waren bereits in der ersten Runde gescheitert. Die Canadiens hatten den bisher letzten kanadischen Triumph vor 33 Jahren gefeiert.

Die Anaheim Ducks, Bezwinger der Oilers in Runde eins, gewannen ihr zweites Heimspiel gegen die Vegas Golden Knights mit 4:3. In der Serie steht es nun 2:2.

(SID)