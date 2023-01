Rekordtransfer winkt: Zwei Premier-League-Klubs an Rice interessiert

via

via Sky Sport Austria

Declan Rice steht für den kommenden Sommer wohl auf dem Wunschzettel des FC Arsenal an oberster Stelle, wie The Guardian berichtete. Um den 24-jährigen Kapitän von West Ham United müssen sich die Gunners dabei allerdings wohl gegen eine Reihe anderer Interessenten durchsetzen.

So bemüht sich unter anderem angeblich auch der FC Chelsea um die Dienste des englischen Nationalspielers. Bereits beim ukrainischen Toptalent Mykhailo Mudryk hatten sich die beiden Klubs aus London duelliert, letztlich den Zuschlag bekommen hatten für knapp 100 Millionen Euro dabei aber die Blues.

Für einen Transfer von Rice müssten die Teams wohl erneut tief in die Tasche greifen und so könnte der West-Ham-Spieler für Arsenal zum neuen Rekordtransfer werden. Bislang war der Kauf von Nicolas Pepe für knapp 85 Millionen Euro Ablöse der teuerste Transfer der Klubgeschichte.

Auch aufgrund der aktuellen Platzierung in der Premier League werden die Gunners jedoch bislang als Favoriten gehandelt. So blieb Rice bei West Ham Erfahrung in der Champions League bislang verwehrt und könnte diese bei Arsenal erlangen.

(skysport.de) / Bild: Imago