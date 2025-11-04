Rekordumsatz beim SCR Altach – Präsidium für zwei Jahre bestätigt

SCR Altach hat im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 einen Rekordumsatz von 12,28 Mio. Euro erwirtschaftet.

Das Jahresergebnis ist mit 18.733,48 Euro knapp positiv, das Eigenkapital beträgt weiter mehr als 3,1 Mio. Euro. Diese Zahlen gab der Vorarlberger Club am Dienstag in seiner Generalversammlung bekannt. Das seit 2019 amtierende Präsidium um Präsident Peter Pfanner wurde für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt.

„Ein positives Jahresergebnis ist in wirtschaftlich sehr herausfordernden Zeiten keine Selbstverständlichkeit“, betonte Altachs Geschäftsführer Christoph Längle. „Wir wissen, dass die TV-Erlöse für die Bundesligaclubs ab der kommenden Saison sinken werden – umso wichtiger ist es, dass der SCR Altach breit aufgestellt in die Zukunft geht.“ Neue Geschäftsfelder sollen das neue Business-Gebäude mit Veranstaltungsmöglichkeiten und die in Bau befindliche Gesundheitswelt mit Physio- und Reha-Einrichtungen erschließen.

