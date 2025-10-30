Rekordverkauf perfekt! Walter übernimmt LA Lakers

Der Rekordverkauf der Los Angeles Lakers an Milliardär Mark Walter ist perfekt. Das Board of Governors der NBA nickte den Deal einstimmig ab, das gab die nordamerikanische Basketball-Profiliga am Donnerstag bekannt.

Die Lakers wechseln angeblich für rund zehn Milliarden US-Dollar (8,7 Milliarden Euro) den Besitzer, mehr Geld wurde noch nie für eine Franchise im US-Sport oder einen anderen Klub auf der Welt gezahlt.

Der 17-malige Champion geht vom Buss Family Trust an Walter, der auch im Besitz von Anteilen an den Los Angeles Dodgers (Baseball), den Los Angeles Sparks (Frauen-Basketball) und dem zukünftigen Formel-1-Team Cadillac ist. Walter hielt bislang eine Minderheitsbeteiligung an den Lakers. Jeanie Buss bleibt laut Mitteilung Präsidentin und wird das Tagesgeschäft „auf absehbare Zeit“ weiterhin leiten. Eine Einigung war bereits Ende Juni erzielt worden.

„Die Los Angeles Lakers gehören zu den legendärsten Franchises im gesamten Sport“, so Walter, der Klub sei „geprägt von einer Geschichte der Exzellenz und dem unermüdlichen Streben nach Höchstleistungen. Nur wenige Teams können auf ein so reiches Erbe und einen so großen globalen Einfluss wie die Lakers zurückblicken, und es ist mir eine Ehre, mit Jeanie Buss zusammenzuarbeiten, um diese Exzellenz zu bewahren und in dieser neuen Ära – auf und neben dem Spielfeld – Maßstäbe für Erfolg zu setzen.“

Die Lakers waren seit 1979 im Besitz der Familie Buss. Damals kaufte Jerry Buss die Franchise für 67,5 Millionen Dollar von Jack Kent Cooke und erhielt dazu unter anderem auch noch die Los Angeles Kings aus der NHL.

(SID)/Bild: Imago