Rekordvertrag! Chelsea will Real-Flirt binden

Nach Informationen von The Athletic möchte der FC Chelsea langfristig mit Rechtsverteidiger Reece James verlängern. Demnach soll der Engländer einen neuen Sechsjahresvertrag unterschreiben. James debütierte 2020 bei den Blues und entwickelte sich zu einem absoluten Leistungsträger.

Auch Real Madrid meldete Interesse an dem Außenverteidiger an. Nun dürfte seine Zukunft allerdings geklärt sein. James wird in Kürze einen Rekordvertrag unterschreiben: Nie verdiente ein Chelsea-Abwehrspieler mehr, heißt es.

