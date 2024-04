Remis bei der Admira: FAC verpasst Sprung auf Platz zwei

Der Floridsdorfer AC hat am Sonntag mit einer Nullnummer bei der Admira den Sprung auf den zweiten Platz der ADMIRAL 2. Liga verpasst. Nach dem Abschluss der 22. Runde führt der GAK, der sich am Samstag im Spitzenspiel gegen DSV Leoben mit 1:1 trennte, die Tabelle acht Spiele vor Saisonende weiter mit 14 Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz an.

Neuer erster Verfolger ist nun die SV Ried punktegleich vor Leoben und einen Zähler vor dem FAC, der auf Platz vier abrutschte. Die Admira, für die eine Siegesserie von drei Spielen endete, blieb Sechster.

(APA) / Bild: GEPA