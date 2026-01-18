Der VfB Stuttgart hat in der deutschen Fußball-Bundesliga den Sprung auf Rang drei verpasst. Die Schwaben kamen am Sonntag im Heimspiel gegen Union Berlin nicht über ein 1:1 hinaus.

Mit nun 33 Zählern schob sich Stuttgart an RB Leipzig (32) vorbei auf Rang vier, blieb aber hinter der punktgleichen TSG Hoffenheim von Coach Christian Ilzer. Chris Führich hatte die Hoeneß-Elf in Front gebracht (59.), der Ex-Stuttgarter Jeong Woo-yeong (83.) sicherte Union einen Punkt.

Bei den Berlinern spielte ÖFB-Verteidiger Leopold Querfeld durch. Die 18. Runde wird am Abend mit der Partie zwischen dem FC Augsburg und dem SC Freiburg abgeschlossen.

(APA) / Bild: Imago