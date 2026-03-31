Remis gegen Deutschland: U18-Nationalteam gewinnt Quali-Gruppe

Das österreichische U18-Nationalteam hat die erste Qualifikationsrunde zur UEFA U19-EM 2027 als Gruppensieger beendet.

Die Auswahl von Teamchef Oliver Lederer erreichte im abschließenden Spiel in Wiener Neustadt ein 2:2 (1:1) gegen Deutschland und blieb damit ungeschlagen.

Später Ausgleich sichert Gruppensieg

Sergej Savic brachte Österreich in der 33. Minute per Kopf nach einem Eckball in Führung. Die Antwort der Deutschen ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Alexander Staff verwandelte einen Elfmeter zum 1:1 (37.).

Nach der Pause drehte Deutschland die Partie. Maximilian Theuer traf in der 52. Minute zur Führung. Österreich blieb bemüht, fand jedoch lange keine Lücke in der gegnerischen Defensive. Erst in der Schlussphase gelang der Ausgleich: Der eingewechselte Nicolas Jozepovic erzielte in der 90. Minute das 2:2 und sicherte damit den Gruppensieg für die ÖFB-Auswahl.

Unbesiegt durch die Qualifikation

Zuvor hatte Österreich bereits die ersten beiden Spiele des Heimturniers gewonnen. Mit dem Remis gegen Deutschland schließt das Team die Gruppe punktegleich, aber ohne Niederlage ab.

Die nächste Phase der Qualifikation wird im Herbst im neuen Nations-League-Format ausgetragen.

(Red.)

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