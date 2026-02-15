Remis gegen Roma: Napoli schon weit hinter Leader Inter

Italiens Fußball-Meister SSC Napoli liegt nach einem 2:2 im Spitzenspiel gegen die AS Roma bereits elf Punkte hinter Serie-A-Leader Inter Mailand zurück.

Der Tabellendritte machte am Sonntag im Stadio Diego Armando Maradona zweimal einen Rückstand wett, konnte aber wie gegen Inter und Juventus im Jänner nicht gewinnen. Leonardo Spinazzola (40.) und Alisson Santos (82.) trafen für Napoli (50), für die viertplatzierte Roma (47) war Donyell Malen doppelt erfolgreich (7., 71./Elfer).

(APA) / Bild: Imago