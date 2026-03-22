Remis in Florenz: Inter patzt erneut

Spitzenreiter Inter Mailand ist in der italienischen Meisterschaft außer Tritt geraten.

Die Lombarden kamen bei der AC Fiorentina nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und blieben damit zum dritten Mal nacheinander sieglos. Inters Vorsprung auf den Lokalrivalen AC Milan (3:2 gegen den FC Turin) schmolz weiter auf nur noch sechs Punkte zusammen.

Francesco Esposito ließ Inter durch seinen Führungstreffer in der ersten Minute früh auf ein Ende ihrer Durststrecke hoffen. Allerdings musste der Titelanwärter noch den Ausgleich durch Cher Ndour (77.) hinnehmen.

(SID)

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