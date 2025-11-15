Remis in Kasachstan: Belgien noch ohne WM-Ticket

Belgiens Fußball-Nationalteam hat die vorzeitige Qualifikation für die WM 2026 verpasst.

Die „Roten Teufel“ kamen am Samstag in Astana gegen Kasachstan über ein 1:1 nicht hinaus und gaben im siebenten Spiel der Gruppe J zum dritten Mal mit einem Remis Punkte ab. Dadurch beträgt der Vorsprung auf Verfolger Nordmazedonien nur zwei Punkte. Auch Wales hat mit einem Rückstand von fünf Zählern bei zwei weniger ausgetragenen Partien noch eine Chance auf ein WM-Fixticket.

Die Kasachen präsentierten sich vor Heimpublikum von einer starken Seite und belohnten sich durch einen Treffer des erst 17-jährigen Dastan Satpayev (9.). Unmittelbar nach Wiederbeginn bewahrte Kapitän Hans Vanaken (48.) sein Team mit einem Kopfballtreffer vor einer Niederlage. Den Punkt retteten die Kasachen ab der 79. Minute in Unterzahl über die Zeit. Islam Chesnokov war Jeremy Doku von hinten auf die Achillessehne gestiegen und hatte nach TV-Studium statt zuvor Gelb die Rote Karte gesehen.

Schiefgehen sollte für die Belgier trotzdem nichts mehr, da sie zum Abschluss am Dienstag noch zu Hause auf das punktlose Schlusslicht Liechtenstein treffen. Nordmazedonien und Wales matchen sich im Parallelspiel. Die Waliser müssen zuvor am Samstagabend noch die Hürde Liechtenstein in Vaduz meistern.

(APA) / Bild: Imago