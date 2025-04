Remis bei Tottenham: Frankfurt wahrt Chance aufs Halbfinale

Eintracht Frankfurt hat sich in der Europa League mit einer couragierten Leistung eine vielversprechende Chance auf den Halbfinaleinzug erarbeitet. Die Europapokal-Experten kamen im Hinspiel bei Tottenham Hotspur zu einem 1:1 (1:1) und haben in einer Woche zu Hause die Möglichkeit, zum dritten Mal nach 2019 und 2022 in die Runde der letzten Vier einzuziehen.

Hugo Ekitiké (6.) ließ die Frankfurter mit einem frühen Weitschuss zunächst vom Sieg träumen, Pedro Porro (26.) glich aber mit einem Hackentreffer im stimmungsvollen Tottenham Stadium aus. Dank ihrer kämpferisch starken Leistung, bei der auch zweimal die Latte half, hofft die SGE dennoch weiter auf den nächsten furiosen Lauf. 2022 war die letzte Super-Serie im Titelgewinn von Sevilla gegipfelt.

Toppmöllers Mannschaft schlug ganz früh zu. Nach einem Ballgewinn von Ellyes Skhiri bekam Ekitiké auf dem Flügel Platz, zog nach innen und versenkte den Ball aus gut 20 Metern wuchtig rechts unten. Die Gastgeber, in der Premier League als Tabellen-14. weit hinter den eigenen Erwartungen, bemühten sich um Spielkontrolle – und trafen ebenfalls sehenswert. Porro überlistete Kaua Santos nach scharfer Hereingabe per Fersler.

Überraschung durch Bodö/Glimt

In der Europa League lieferte FK Bodö/Glimt die nächste Überraschung. Die Norweger besiegten Lazio Rom, das beste Team der Ligaphase, dank eines Doppelpacks von Ulrik Saltnes (47., 69.) 2:0. In einem möglichen Halbfinale träfe Bodo/Glimt auf den Sieger der Partie zwischen der Eintracht Frankfurt und Tottenham.

Manchester United vergab beim 2:2 bei Olympique Lyon den Sieg durch ein Gegentor von Rayan Cherki in der 95. Minute. Die Glasgow Rangers und Athletic Bilbao trennten sich torlos.

Alle Tore im VIDEO

0:1 – Ekitike

1:1 – Porro

(SID) / Bild: Imago