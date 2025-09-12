Remis in Sevilla! Affengruber mit Elche weiter ungeschlagen

Für ÖFB-Legionär David Affengruber und seinem Verein Elche CF läuft es in der spanischen Liga nach wie vor gut.

Der spanische Erstliga-Aufsteiger holte zum Auftakt des 4. Spieltags ein beachtliches 2:2 beim FC Sevilla. Der 24-Jährige spielte in der Verteidigung durch.

Den Sieg gab Elche dabei erst spät aus der Hand: Bis zur 85. Minute führte die Affengruber-Elf mit 2:1, ehe Gerard Fernandez der Ausgleich für den mehrfachen Europa-League-Sieger gelang.

In der Tabelle liegt Elche vorerst auf Rang sechs und ist noch ungeschlagen.

