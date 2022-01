via

Sky Sport Austria

Der Wolfsberger AC trennt sich im letzten Testspiel während des Trainingslagers in Belek (Türkei) mit 1:1 vom Tabellen-Zwölften der tschechischen Liga, Bohemians Prag. Den Treffer der Kärntner erzielte Thorsten Röcher.

Der WAC reist am Freitag-Vormittag zurück in die Heimat. Im ersten Pflichtspiel 2022 empfangen die „Wölfe“ am 4. Februar im ÖFB-Cup-Viertelfinale den Floridsdorfer AC.

Artikelbild: GEPA