Mit einem Test am Dienstag und Mittwoch auf dem Red Bull Ring in Spielberg will sich Renault auf den Formel-1-Saisonstart am 5. Juli in der Steiermark einstimmen.

Der Australier Daniel Ricciardo und der Franzose Esteban Ocon werden dabei aufgrund des Testverbots für aktuelle Boliden ihre Runden in einem 2018er-Modell des französischen Werksteams drehen, wie die Website speedweek.com meldete.

(APA)

Beitragsbild: Imago